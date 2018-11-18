فعاليات يوم الفلسفة العالمي في الجامعة الأردنية

أعلن قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية عن فتح تخصص فرعي، يتيح لطلاب التخصصات الاخرى دراسة مواد في الفلسفة تساعدهم في تطوير ملكاتهم وخصوصا النقدية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات يوم الفلسفة العالمي الذي نظمه القسم بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة الذي يصادف الخميس الثالث من شهر تشرين الثاني من كل عام، تحت شعار: ديمقراطية، حقوق إنسان، عدالة ومساواة.

وقد ثمّن عميد كلية الآداب الدكتور محمد القضاة جهود أساتذة الفلسفة ودورهم التنويري في عقد هذا اليوم العلمي الذي من خلاله يكشف عن أهمية الفلسفة في بث الحكمة ودراسة حقوق الإنسان، والحفاظ على الوجود بمعطياته ومتطلباته ومعارفه وحقائقه، فضلا عن اكتساب المعرفة التي تعد ضرورة لإنسان هذا العصر.

وقال رئيس قسم الفلسفة الدكتور عامر شطارة، إن عنوان الاحتفالية الذي ارتأت منظمة اليونسكو أن يكون هذا العام” ديمقراطية، حقوق إنسان، عدالة ومساواة” يستحق المناقشة والاهتمام لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن العربي.

واشتملت فعاليات اليوم على عدد من الندوات والمحاضرات ناقشت مواضيع متعددة في مجالات الفلسفة.