رياضة رفع الأثقال لنصف ساعة اسبوعياً تحمي من السكتة الدماغية

قالت نتائج دراسة جديدة إن رفع الأوزان لمدة تقل عن نصف ساعة في الأسبوع يخفّض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29 بالمائة، ويقلل خطر ارتفاع الكولسترول بنسبة 32 بالمائة. ولم يجد فريق البحث فرقاً يُذكر في النتائج عند زيادة وقت تمارين المقاومة والأوزان إلى ساعة أو أكثر.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة ولاية أيوا يمكن أن يحدث التأثير الإيجابي بالوقاية من السكتة الدماغية عن طريق رفع الأوزان بمجرّد التدريب لمدة 5 دقائق كل يوم.

وتم قياس تأثير هذا المعدّل البسيط من تدريبات رفع الأوزان والذي يقل عن نصف ساعة أسبوعياً بمعزل عن المشي والركض. ولا يعني ذلك الاكتفاء بنوع واحد من التمارين، وإنما تسليط الضوء على أهمية تمارين المقاومة ورفع الأوزان في الوقاية من انسداد الشرايين.

وبحسب التقرير فقد اعتمدت أبحاث الدراسة على مشاركة 13 ألف شخص متوسط أعمارهم 47 عاماً. وحثّت توصيات الدراسة على التدريب في صالة رياضية (جيم) مرة في الأسبوع على الأقل، لأن فوائد هذا التدريب أفضل من ممارسة التمارين في البيت لبضع دقائق كل يوم.

ويساعد بناء العضلات على حماية العظام من الكسور، والمفاصل من الالتهابات، وتخفيف التوتر، وضبط الوزن.