الـمتنبي يناجـي اشاوس غزة .. لـكلِ امـرئٍ من دهرهِ ما تَعودا بقلم : فهد الريماوي
أهم العناوين
جرينتش+2 06:16
خلافاً لموقف المخابرات المركزية.. ترامب ووزير خارجيته يماطلان في كشف المسؤول عن قتل خاشقجي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني