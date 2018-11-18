اهالي عسكريين أمريكيين قتلوا في قاعدة الملك فيصل يقاضون الحكومة الأردنية

قدمت عوائل ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا عام 2016 برصاص حارس عند مدخل قاعدة الملك فيصل جنوب الأردن دعوى قضائية ضد الحكومة الأردنية.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس بأن عوائل ثلاثة من عناصر “القبعات الخضر” الذين قتلوا في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بنيران جندي اردني، عند وصول قافلتهم إلى القاعدة، تقدّمت بدعوى إلى المحكمة الجزائية الفيدرالية في واشنطن بشأن ما تعتبره ادعاءات كاذبة تحمّل الجنود القتلى مسؤولية ما حصل.

وشدد جيمس موريارتي، والد أحد الجنود القتلى، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس، على ضرورة أن تتحمل السلطات الأردنية المسؤولية عن تلك “الادعاءات الكاذبة”، وحث واشنطن على مراجعة تحالفها القديم مع عمّان.

وتطالب الدعوى الحكومة الأردنية بتقديم تعويضات، لم يذكر حجمها، لعوائل الأمريكيين الذين قتلوا جراء الحادثة.

من جانبها، امتنعت السفارة الأردنية في واشنطن عن التعليق مباشرة على هذه الدعوى، قائلة إن سلطات المملكة لاحقت الجاني بنجاح.. وفعلت كل ما كان بوسعها في سبيل تحقيق العدالة”.

وسبق أن أصدرت المحكمة العسكرية الأردنية في يوليو/ تموز 2017 حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق منفذ العملية.