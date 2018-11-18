الجيش السوري يلاحق الدواعش ويحرر مساحات واسعة من بادية السويداء الشرقية

حققت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في المنطقة الجنوبية تقدماً كبيراً خلال الساعات الماضية في عملياتها المتواصلة ضد بؤر إرهابيي “داعش” في منطقة تلول الصفا في عمق البادية الشرقية للسويداء.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً في تلول الصفا وفرضت خلال عملياتها العسكرية السيطرة النارية على ما تبقى من المناطق التي ينتشر فيها إرهابيو “داعش” بعد السيطرة على أعلى التلال.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش “قضت خلال عملياتها على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتتابع تطهير المناطق المحررة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي”.

إلى ذلك أشار مراسل سانا إلى مقتل المسؤول العسكري لتنظيم “داعش” في منطقة تلول الصفا المدعو أبو هاجر الشيشاني شرق منطقة قبر الشيخ حسين قرب تلول الصفا في عمق البادية.

ويخوض الجيش منذ نحو3 أشهر معركة مكثفة ضد آخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي المتبقية في بادية السويداء تمكن خلالها من تطهير مساحات واسعة وضمن منطقة جغرافية معقدة، حيث الجروف الصخرية والكهوف التي اتخذها إرهابيو التنظيم مكاناً للتحصن وشن الهجمات نحو نقاط الجيش وقرى ريف السويداء الآمنة.