الاتحاد الدولي للصحفيين يدين قمع الاسرائيلي لمسيرة قرب حاجز “قلنديا”

ادان الاتحاد الدولي للصحفيين، أعمال القمع التي ارتكبتها القوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم امس السبت، بحق مسيرة لأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، قرب حاجز “قلنديا” شمال القدس المحتلة.

وأصيب عشرات الصحفيين الفلسطينيين والدوليين، امس، بالاختناق بغاز مسيل للدموع أطلقه الجيش الإسرائيلي تجاه مشاركين في مسيرة قرب حاجز “قلنديا” العسكري (الفاصل بين الضفة الغربية ومدينة القدس).

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان إن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز على المحتجين السلميين عند حاجز قلنديا أدى لحالات اختناق بين المحتجين كما أصيب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي بعد ضربه على الكتف.

وبعث الاتحاد الدولي للصحفيين خطابا إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو دعاه فيه إلى الرد الفوري على الهجوم غير المبرر ودون سابق انذار على مسيرة سلمية تدعم حقوق الصحفيين الفلسطينيين.

كما دعا “إسرائيل” للاعتراف ببطاقة الصحافة الدولية التي تعترف بها 145 دولة.

ويمثل الاتحاد الدولي للصحفيين الذي مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل نحو 600 الف صحفي ينتمون إلى 146 دولة.

وتأتي الفعالية دعما لحرية الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بالعمل والحركة والتغطية، دون أي عوائق إسرائيلية.

وتقول نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن هناك مضايقات كبيرة يتعرض لها الصحفيون في الضفة الغربية، تقيد حركتهم في التنقل لمتابعة الانتهاكات.

ووثق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” (غير حكومي)، 833 اعتداء إسرائيليا ضد الحريات الإعلامية في الضفة وغزة والقدس، منذ مطلع 2016 وحتى منتصف 2018.