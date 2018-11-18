الـمتنبي يناجـي اشاوس غزة .. لـكلِ امـرئٍ من دهرهِ ما تَعودا بقلم : فهد الريماوي
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جرينتش+2 06:17
الاتحاد الدولي للصحفيين يدين قمع الاسرائيلي لمسيرة قرب حاجز “قلنديا”

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