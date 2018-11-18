اسماء ضباط الأمن العام المحالين على التقاعد بناء على طلبهم

قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من ضباط الأمن العام على التقاعد بناء على طلبهم، وتاليا أسماء الضباط:
مقدم عطالله عودة سالم
مقدم عبدالله فلاح عياده
رائد محمد نايف حمدان
رائد طلال عبدالله سليمان
رائد مصطفى احمد مصطفى
رائد مجاهد محمد قاسم
رائد علي محمود فياض
رائد اكرم عبدالسلام جابر
رائد عامر احمد راشد
رائد حسبان احمد نويران
رائد حازم محمد محمود
رائد معاذ ماجد احمد
رائد ابراهيم فليح فلاح
رائد جمال محمد حمد
رائد ليث ابراهيم جميل
رائد مصعب احمد عبده
رائد محمد نايف مزعل
رائد محمد حسين عقله
رائد زياد اسماعيل رضوان
رائد جعفر محمود عقاب
رائد عيسى فليح سالم
رائد ناصر سليمان سلامة
رائد جهاد محمد محسن
رائد محمد صبحي احمد
رائد فرج فنخور محمــــود
رائد نايف محمد احمـــــد
رائد احمد ابراهيم مسلــــــم
رائد عبدالمالك محمدسعيد الموسى
رائد محمد خالد محمــــد
نقيب رافت سليم عيسي
نقيب عايد محمود خليل
نقيب محمد زهير علي
ملازم1 خالد احمد محمد
ملازم1 صلاح سويلم محمد
ملازم1 ابراهيم فرحان محمود
ملازم1 علي منصور فهد
ملازم1 رائد سرور محمد
ملازم1 سلطان صبحي قاسم
ملازم1 غيث محمد مفلح
ملازم1 عبدالمطلب ابراهيم محمد
ملازم1 وقاص غازي عبدالقادر
ملازم1 احمد محمد احمد
ملازم1 صافي طلال عقله
ملازم1 عماد سليم علي
ملازم1 نادر خليل حامد
ملازم1 علي عبدالحميد حسين
ملازم1 عمر جاسر محمد
ملازم1 فيصل محمد مصطفى
ملازم1 فراس محمد فارس
ملازم1 عثمان احمد موسى
ملازم1 عماد عبدالحميد احمد
ملازم1 احمد مصطفى عمر
ملازم1 باسم علي عيد
ملازم1 عارف سالم عويض
ملازم1 خالد صالح موسى
ملازم1 محمد عبدالكريم مبارك
ملازم1 امين عارف محمد
ملازم1 عبدالله علي ارخيص
ملازم1 عبدالله حسن عقيل
ملازم1 خلدون سليمان حماد
ملازم1 راكان عمر عبدالله
ملازم1 عمر حسن عوده
ملازم1 نايف حسن مفلح
ملازم1 رضوان محمد مفلح
ملازم1 مجدي محمود حسين
ملازم1 بلال ابراهيم محمد
ملازم1 حسن خلف زعل
ملازم1 زياد جميل علي
ملازم1 مامون سميح احمد
ملازم1 معاذ فاضل عقله
ملازم1 صالح عطاالله ممدوح
ملازم1 مهند زهير محمود
ملازم1 مالك صالح محمود
ملازم1 مراد محمد ضيف الله
ملازم1 عزيز حسين موسى
ملازم1 عمر عطيه الله عبدالمهدي
ملازم1 عبدالله ضرار محمد
ملازم1 رائد محمد رشيد
ملازم1 عبدالحكيم حسن محمود
ملازم1 سعد شايش حسن
ملازم1 احمد جمال عبدالعزيز
ملازم1 عدنان محمد موسى
ملازم1 رامي محمد فليح
ملازم1 محمد علي احمد
ملازم1 عامر علي محمد
ملازم1 يونس محمد سليمان
ملازم1 محمد سليمان سلامه
ملازم1 حكم محمد عبدالرحمن
ملازم1 محمد سالم عبدالقادر
ملازم1 محمد محمود محمد
ملازم1 يوسف احمد عبدالمنعم
ملازم1 ابراهيم محمد مصطفي
ملازم1 عامر محمد عبدالعزيز
ملازم1 محمد عبدالكريم خالد
ملازم1 سليمان سالم خليل
ملازم1 صخر عوض خليف
ملازم1 قاسم احمد سالم
ملازم1 محمد كمال مشالش
ملازم1 محمود عبدالكريم غانم
ملازم1 سليمان محمد سالم
ملازم1 علي عبدالحميد عيسى
ملازم1 طه محمد سلمان الغصاونه
ملازم1 معتصم سليمان زعل
ملازم1 مرتضى موسى سليمان
ملازم1 علي محمد محمود
ملازم1 خالد احمد سالم
ملازم1 عوض محمد صالح
ملازم1 غسان طه ابراهيم
ملازم1 سعد علي سعد
ملازم1 هيثم نايف عبدالرحيم
ملازم1 صالح محمد علي
ملازم1 مهند محمد ابراهيم
ملازم1 علي محمد مصطفى
ملازم1 نوفان علي يوسف
ملازم1 ماضي محمد سلمان
ملازم1 مروان سعيد يعقوب
ملازم1 خالد عمر عبدالمهدي
ملازم1 عصام علي سليمان
ملازم1 احمد عبدالحميد عيسى
ملازم1 بكر حمد عبدالله
ملازم1 عدنان محمود محمد
ملازم1 عماد حميد عواد
ملازم1 محمد انور عوده الله
ملازم1 سالم سعد الدين سالم
ملازم1 معاويه مد الله مفلح
ملازم1 انور شحاده عرمان
ملازم1 زياد محمد ذيب
ملازم1 محمد محمود راجح
ملازم1 عليان فلاح شهوان
ملازم1 نايف عبدالله مفرح
ملازم1 جهاد موسى عثمان
ملازم1 مصطفى يونس عليان
ملازم1 فادي محمد حامد
ملازم1 نايل فهد جريد
ملازم1 عبدالكريم محمد خلف
ملازم1 احمد صالح سالم
ملازم1 احمد عبدالله محمد
ملازم1 علي محمد علــــــــــــــــــي
ملازم1 مشعل محمد عبدالمحســــن
ملازم1 ممدوح عايد عــــــــــــوض
ملازم1 محمد عبدالرحمن محمـــود
ملازم1 محمود صبحي سالـــــــــــم
ملازم1 احمد عبدالعزيز العـــــارف
ملازم1 احمد محمد احمــــــــــــــــد
ملازم1 محمد احمد سليمــــــــــــان
ملازم1 ضرار عوض احمــــــــــــد
ملازم1 محمود علي معجــــــــــــل
ملازم1 خالد محمود اعطـــــــــــي
ملازم1 يوسف محمد خالــــــــــــد
ملازم1 عبدالله محمد تيسير احمد
ملازم1 سفيان سعد محمــود
ملازم1 عامر محمد علـي
ملازم1 تقي الدين احمد عبدالوالـي
ملازم2 ابراهيم حامد عبدالرحمن
ملازم2 واصف هدي ذيـاب
ملازم2 ابراهيم محمد سليــم
ملازم2 احمد عبدالرزاق عبدالرحمن
ملازم2 عاطف محمود عبدالرحيم
ملازم2 مهند خالد عبدالحميـد
ملازم2 موسى اربيع موسـى
ملازم2 معاذ محمد ابراهيـم
ملازم2 محمد اسعد صالح