اب من جنسية عربية يتعرض للقتل على يد ابنه شمال عمان

اعلن مصدر أمني إن بلاغاً قد ورد لمديرية شرطة شمال عمان مساء امس السبت بتعرض شخص من جنسية عربية للاعتداء عليه بواسطة أداة حادة من قبل ابنه، مما أدى لوفاته.

وأوضح المصدر أن الجاني قام بإلقاء نفسه من الطابق الثالث في بناية بضاحية ابو نصير، مما أدى إلى إصابته، حيث تم وبحضور المدعي العام والطبيب الشرعي الكشف على الجثة وجرى تحويلها الى الطب الشرعي، كما تم نقل الجاني للمستشفى.

وأشار المصدر الى أن المعتدي وذويه كانوا قد راجعوا إدارة حماية الأسرة في وقت سابق، وبعد مباشرة الإجراءات في إدارة حماية الأسرة رفض ذويه التقدم بشكوى، كما رفضوا قبول أي خدمة من الخدمات التي تقدمها الإدارة.