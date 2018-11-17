الـمتنبي يناجـي اشاوس غزة .. لـكلِ امـرئٍ من دهرهِ ما تَعودا بقلم : فهد الريماوي
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جرينتش+2 04:18
مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” تعلن تجميد عضوية امينها العام يونس قنديل لحين انتهاء التحقيقات

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