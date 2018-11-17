ليبرمان يعلن ان قوة حماس ستضاهي حزب الله خلال عام واحد

قال وزير الحرب الاسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان، يوم امس الجمعة، ان حركة حماس ستتحول خلال عام الى حزب الله ثاني من خلال القوة والتنظيم.

وأضاف ليبرمان، في منشور عبر موقع فيسبوك انه “إذا لم نوقف في المستقبل القريب جهد حماس في بناء نفسه فإنه في غضون عام واحد سيكون لدينا توأم لحزب الله في قطاع غزة”.

وأشار الى أنه، “من غير المقبول أنه بعد إطلاق 500 صاروخ على جنوب إسرائيل، تعطي حكومة إسرائيلية الحصانة لقادة حماس”.

وذكر في إشارة إلى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، “في إطار السياسة الحالية، ليس فقط هنية، ولكن جميع قادة حماس، يشعرون بالأمان” حسبما افادت وكالة شهاب للانباء.

وقال ليبرمان “لمدة عامين ونصف العام، قمت بالشد على شفتي (في إشاره لصبره) وحاولت تغيير سياسة الحكومة من الداخل، لكن القرارين الأخيرين: الالتزام بنقل 90 مليون دولار إلى حماس في الأشهر الستة المقبلة، واتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار هما قراران أكثر من اللازم”.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، قد أعلن استقالته من منصبه الأربعاء الماضي، ومن ثم انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي على خلفية التوصل لوقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل، بعد يومين من تصعيد كاد أن يجر إلى حرب جديدة بين الطرفين.