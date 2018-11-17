لخفض مطالب اردوغان بقضية خاشقجي.. أمريكا تدرس خيار طرد غولن

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية خيارات طرد الداعية التركي، فتح الله غولن، الذي طالما سعت إليه أنقرة.

نقلت قناة “NBC” عن مسؤولين رفيعي المستوى لم تذكر أسماءهم، أنه يجري إعداد هذه الخطوة لتقليل درجة مطالب تركيا في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وعلى وجه الخصوص، تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية تعليمات بإعادة فتح قضية غولن، ووزارة الأمن الداخلي لتقديم معلومات عن الوضع القانوني لإقامته في الولايات المتحدة.

وأضافت القناة “البيت الأبيض يريد الحصول على تفاصيل عن الحالة المعيشية لغولن في الولايات المتحدة. ووفقا لشخصين مطلعين فإنه يمتلك “غرين كارد”، وهو يعيش في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1990”.

وتتهم السلطات التركية، تنظيم الداعية والسياسي المعارض، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تسميه (التنظيم الموازي)، المكون من أنصاره في تركيا، بتدبير محاولة الانقلاب، فيما يرفض غولن كافة الاتهامات الموجهة إليه، واستنكر المحاولة الانقلابية.