غادة عبدالرازق تعلن تعرضها لمحاولات حرمانها من المشاركة في دراما رمضان المقبل

هاجمت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق مجموعة “إعلام المصريين” برئاسة المنتج تامر مرسي، متهمة إياها بمحاربتها نحو عدم المشاركة في سباق دراما رمضان المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “انستغرام”.

ونشرت غادة صورة تجمعها بابنتها “روتانا” وأحفادها، وعلقت عليها قائلة: “يا جمهور أنا بتحارب من مجموعة اسمها إعلام المصريين، مش عايزني اشتغل السنة دي في الدراما، مش أنا بس ناس كتير جداً فنانين وبيقولولهم هنقعدكم في البيت ولو عاجبكم”.

اللافت للنظر أن غادة تعرضت لهجوم عنيف من مرتادي حسابها، ما دفعها لإغلاق خاصية التعليق في وجه جمهورها، كما أعلن عدد من النجوم تضامنهم معها، ومنهم الراقصة دينا وإيمي سمير غانم ونسرين أمين.

يذكر أن غادة عبد الرازق سبق أن أعلنت عدم مشاركتها في سباق دراما رمضان 2019، للتخلص من حالة الإرهاق التي لازمتها خلال خلال الأعوام الأخيرة.