شركة مياهنا توقف ضخ المياه عن عمان والزرقاء الاسبوع المقبل

أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي لمدة اسبوع اعتبارا من 25 الشهر الحالي ولغاية الأول من كانون الأول المقبل لتنفيذ أعمال صيانة مبرمجة وتحسين التزويد المائي استعدادا لفصل الصيف القادم.

وقالت الشركة في بيان صحفي لها اليوم السبت ان “مناطق العاصمة عمان والزرقاء ستتأثر بهذا التوقف”، داعية المواطنين الى ترشيد الاستهلاك خلال المدة المحددة والتحوط لتخزين كميات كافية من المياه.

وأضافت الشركة أنه سيتم استئناف الضخ وفق برنامج التوزيع المعد مسبقا فور الانتهاء من أعمال الصيانة.