خالد مشعل يقدم العزاء لعائلة القيادي الحمساوي الشهيد نور الدين بركة

قال خالد مشعل؛ رئيس المكتب السياسي السابق لحركة “حماس”، إن المقاومة الفلسطينية بفصائلها كافة أبدعت في التصدي للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وشدد مشعل في تصريحات صحفية له اليوم السبت، على أن غرفة العمليات المشتركة “أعطت صورة ناصعة ومشرقة للمقاومة الباسلة”.

وأكد، مواصلة حركة “حماس” وجناحها العسكري (كتائب عزالدين القسام) للمقاومة بأشكالها كافة وعلى رأسها المقاومة المسلحة. مُشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال مشعل مع عائلة الشهيد نور الدين بركة؛ القائد الميداني في كتائب القسام، والذي أفشل مخططًا إسرائيليًا ضد المقاومة شرق خانيونس بقطاع غزة يوم الاحد الماضي.

وأثنى مشعل على بطولة الشهيد “بركة” ورفاقه الذين استشهدوا برفقته خلال تصديهم للقوة الإسرائيلية التي توغلت داخل حدود قطاع غزة.

وكان بركة قد استشهد مساء الأحد الماضي، عقب كشف قوة إسرائيلية خاصة شرقي خانيونس، برفقة 6 من المقاومين. في حين تعرض قطاع غزة لعدوان استمر 24 ساعة وردت المقاومة عليه من خلال غرفة العمليات المشتركة للأذرع العسكرية لفصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ.