ترامب يمنح اسطورة الغناء الامريكي الراحل ألفيس بريسلي ميدالية الحرية

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، المغني الأمريكي المشهور الراحل، ألفيس بريسلي، و6 أمريكيين بارزين آخرين ميداليات الحرية الرئاسية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن ألفيس بريسلي الذي يعد أسطورة الغناء الأمريكي، نشر الثقافة الأمريكية بين مئات الملايين من هواته في جميع أنحاء العالم، وهو لا يزال “أيقونة أمريكية لا يتزعزع بعد مرور 40 عاما بعد وفاته”.

كما منح ترامب ميداليات الحرية أيضا للسيناتور، أورن هيتش، والمحسن، ميريام أدلسون، والقانوني المتقاعد ولاعب كرة القدم السابق، آلان بايج، واللاعب كرة القدم المدافع، روجر ستاوباخ. كما مُنحت الميداليات بعد الوفاة للقاضي السابق في المحكمة الأمريكية العليا، أنطونين سكاليا، ولاعب البيسبول، جورج هيرمان روت الصغير.

وذكر البيت الأبيض أيضا أن ميدالية الحرية الرئاسية تعد أعلى جائزة للمدنيين في الولايات المتحدة وتمنح بقرار من الرئيس الأمريكي للأشخاص الذين أسهموا بقسط خاص في تعزيز “الأمن والمصالح الوطنية الأمريكية والسلام في العالم، ومقابل الانجازات الشخصية الثقافية أو الاجتماعية الأخرى”.