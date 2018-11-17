بالفيديو.. نجل جمال خاشقجي يتقبل العزاء في جدة بوفاة والده

أظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، امس الجمعة، صلاح خاشقجي نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وهو يستقبل المعزين في وفاة والده.

وبحسب موقع إرم نيوز، استقبل صلاح خاشقجي، المعزين بوفاة والده يوم امس الجمعة، في مدينة جدة السعودية.

كان صلاح خاشقجي أعلن، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، يوم أمس الاول الخميس، أن عزاء والده سيقام من يوم الجمعة إلى يوم الأحد بمنزل العائلة في جدة، بينما يقام العزاء للنساء من يوم الاثنين ولغاية يوم الأربعاء.

وأقام المسجد النبوي، فجر يوم الجمعة، أول صلاة غائب على الصحفي السعودي الراحل، والذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما أدت أعداد كبيرة صلاة الغائب في دور العبادة الإسلامية بالعالم، ومنها المسجد الحرام، والفاتح في تركيا، يوم امس الجمعة.

كانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، أمس الاول الخميس، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.