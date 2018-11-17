الفلسطينية رشيدة طليب تساند زميلتها إلهان عمر بعد الهجوم الصهيوني عليها

قالت عضو مجلس النواب الأمريكي المنتخبة، رشيدة طليب، إنها ولدت لمهاجرين فلسطينيين ولدوا بدورهم على أرض فلسطين، وإن جدتها لا تزال تقطن هناك.

وفي تضامن مع زميلتها في المجلس إلهان عمر، أول محجبة تصل إلى هذا المكان، قالت طليب إنه لا يمكنها إلا أن تتضامن معها بعد الحملة الإعلامية ضدها لمجرد أنها تدعم حركة مقاطعة إسرائيل، التي تحتل الأراضي الفلسطينية.

وفي تغريدة لها قالت طليب: “لا يمكننا أن نصمت، وهذا هو جوهر كوننا أمريكيين، علينا أن نحارب من أجل العدالة، في الداخل والخارج”.

في وقت سابق، قالت الإعلامية سمر جرّاح إن منظمة مدنية يهودية تعمل مع شركة “فيسبوك” لتشويه منتقديها، هي نفسها التي تشن الآن حملة على عضوة مجلس النواب الأمريكي المنتخبة أخيرا، إلهان عمر، بسبب دعمها لحركة مقاطعة إسرائيل.

وحققت المسلمة الأمريكية من أصل صومالي، إلهان عمر، فوزا ساحقا، في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، لتكون بذلك أول عضوة في مجلس النواب الأمريكي ترتدي الحجاب.

وحصدت إلهان عمر (36 عاما) 78.4% من أصوات الناخبين في ولاية مينيسوتا.

وستحل إلهان عمر محل عضو الكونغرس كيث إيليسون الذي أصبح في عام 2006 أول مسلم ينتخب للكونغرس. وقد قرر عدم خوض الانتخابات للتفرغ للتنافس على منصب المدعي العام للولاية.