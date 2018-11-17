“الضيف” يخرج عن صمته ويهدد بضرب تل أبيب و”السنوار” يعرض سلاحاً اسرائيلياً غنمته كتائب القسام/ فيديو

عرض رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، امس الجمعة، سلاحا يدويا لأحد عناصر القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى خانيونس في القطاع قبل أيام واشتبكت معها قوة من الجناح المسلح لحركة حماس “كتائب عز الدين القسام”.

ورفع السنوار مسدسا سلمته “القسام” لرئيس الحركة، خلال حفل تأبين الشهداء الفلسطينيين الذي قضوا في الاشتباك مع القوة الخاصة، وبقصف الاحتلال على القطاع.

وأعلن السنوار خلال الحفل، أن لدى كتائب القسام صورا لعملية التسلل الأخيرة، تظهر القائد الإسرائيلي القتيل أثناء إخلاء جثته من المكان.

وتابع السنوار بأن القائد القسامي “محمد الضيف” قال خلال المعركة الأخيرة “لو زادوا لزدنا وأن كل حدث جديد يؤكّد أننا قد اقتربنا أكثر من تحقيق وعد الآخرة بكنس هذا الاحتلال”.

وتابع بأن “العدو الإسرائيلي أدرك أن صمتنا لم يكن عبثيا فالرشقات الصاروخية التي ضربت بها المستوطنات أكثر عددا وأكثر دقة ورؤوسها التفجيرية أضعاف مضاعفة”.

وأشار إلى أن القسام قادرة على استهداف “تل أبيب” مؤكدا أن: “الرشقة الصاروخية الأولى التي ستضرب تل ابيب ستفاجئ الاحتلال”، كاشفا عن أن المقاومة في غزة شكلت غرفة عمليات مشتركة تضم 13 جناحا عسكريا في غرفة واحدة لأول مرة.

وطالب السنوار حركة فتح والسلطة الفلسطينية وكافة الفصائل الوطنية والإسلامية إلى الجلوس على طاولة واحدة، ليكون الجميع شركاء في الدم والقرار، مستنكرا في الوقت ذاته حملات التطبيع العربية الأخيرة.

خلال حفل تأبين شهداء القسام في خانيونس

قائد بكتائب القسام يسلم يحيى السنوار سلاح تم اغتنامه من القوة الصهيونية التي تسللت شرق خانيونس

#من_لبنان_الي_غزه pic.twitter.com/lpEticO725 — ali mortada (@aliimortada) November 16, 2018