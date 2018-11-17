الافراج عن حفيد حسن البنا بالكفالة في قضية اغتصاب امرأتين

أمرت غرفة التحقيق في باريس، مساء امس الاول الخميس، بإطلاق سراح المفكر الاسلامي السويسري طارق رمضان، بكفالة قدرها 300 ألف يورو، بما في ذلك 200 ألف لضمان دفع الغرامات والأضرار، مع إبقائه تحت الرقابة القضائية وتسليم جواز سفره للعدالة، وفق ما أكد محاموه.

ويأتي هذا الإفراج عن طارق رمضان المحتجز منذ فبراير/ شباط الماضي بتهمة اغتصاب امرأتين في فرنسا، بعد أسبوع من رفض القضاء الفرنسي طلبا رابعا لإطلاق سراحه؛ حيث اعتبر القاضي أن الاحتجاز “لا يزال ضروريا”.

وكان رمضان قد أقر مؤخرا بعد عام من الإنكار، بأنه كانت له علاقات جنسية مع المرأتين، لكنه قال إن تلك العلاقات كانت “برضاهما”، وليست “اغتصابا” كما تدعي السيدتان.