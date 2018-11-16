كاذبون بلا حدود .. مديرية الأمن العام تعلن كذب ادعاء يونس قنديل باختطافه والاعتداء عليه في عمان
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جرينتش+2 11:14
لماذا يحتفل القتلة بذكرى الحرب العالمية الاولى؟

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