كاذبون بلا حدود .. مديرية الأمن العام تعلن كذب ادعاء يونس قنديل باختطافه والاعتداء عليه في عمان
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جرينتش+2 11:14
لاسباب صحية وليس تجميلية.. نجوى كرم خضعت لعملية في الانف

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