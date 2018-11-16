لاسباب صحية وليس تجميلية.. نجوى كرم خضعت لعملية في الانف

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن السبب الأساسي في إجراء عملية لأنفها، وقالت إن ما فعلته ليس عملية تجميل، إنما كانت عظمة الأنف ملتوية وهو أمر مزعج بالنسبة لها، واكتشفت أيضاً أن الأنف يحتاج إلى عملية «لحمية»، فطلبت من الطبيب أن يجري لها عملية تجميل الأنف أيضاً.

واعتبرت أن أهم شيء أن يكون نفسي وصوتي مرتاحين ثم أفكر في الشكل المناسب، لأنّ الشكل بسهولة يتمّ ضبطه عن طريق الماكياج.

وأضافت: «كتير أخدت وقت لحد ما قرّرت وبعدين قلت: النفس أهم لما بيكون النفس مرتاح الصوت بياخد حجمه».

ولفتت إلى أنها أعادت تسجيل أغنية عقب العملية، وقالت: «سجلت أغنية وبعد عملية أنفي أجريت اختباراً على صوتي فالكل اندهش وتساءلوا ماذا فعلت؟ قلت عاملة عملية لأنفي وكانوا متفاجئين».