كاذبون بلا حدود .. مديرية الأمن العام تعلن كذب ادعاء يونس قنديل باختطافه والاعتداء عليه في عمان
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جرينتش+2 11:14
بعد استقالة ليبرمان.. حماس خطر اسراتيجي اما سوري وايران فخطر وجودي

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