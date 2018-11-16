كاذبون بلا حدود .. مديرية الأمن العام تعلن كذب ادعاء يونس قنديل باختطافه والاعتداء عليه والمدعي العام يقرر توقيفه
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امين عام حزب البعث العربي التقدمي يشيد بالحركة التصحيحية في سوريا

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