استشهاد الملازم احمد الرواحنة اليوم مـتأثرا باصابته في اربد الثلاثاء الماضي



عمان ـ (بترا)

نعت مديرية الأمن العام صباح اليوم استشهاد الملازم احمد خالد الرواحنة من مرتب إدارة مكافحة المخدرات، الذي فاضت روحه الطاهرة إلى باريها اليوم الجمعة في مدينة الحسين الطبية, والذي كان يتلقى العلاج اثر إصابته بعيار ناري خلال أداء الواجب يوم الثلاثاء الماضي في مدينة اربد.

وجاء في البيان أن الشهيد الرواحنة ارتقى في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك بروحه الطاهرة متأثرا بإصابته التي حدثت خلال ملاحقته وزملائه لزمرة شريرة حاولوا النيل من أمن وسلامة المواطنين . وتابع البيان أن الشهيد الرواحنة انضم إلى كوكبة من شهداء الأمن العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين ضحوا بارواحهم لينالوا شرف الشهادة دفاعا عن الوطن ، مخلفين إرثا عظيما لا ينسى من التضحية والبذل والإخلاص . وتضرع مديرية الأمن العام إلى الله العلي القدير أن يتقبل الشهيد، ويدخله فسيح جناته، وأن يحسن عزاء ذويه ، ليبقى هذا الوطن عزيزا منيعا بدماء ووفاء رجاله الصادقين الأوفياء جند أبي الحسين،

وإنا لله وإنا إليه راجعون .