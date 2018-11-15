يُستحسن البقاء في المنازل.. منخفض جوي يؤثر على المملكة غداً

تكون الأجواء اليوم باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر، قد تكون غزيرة احيانا في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تتأثر المملكة في ساعات الصباح من يوم غد الجمعة بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة احيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد احياناً، مما يؤدي الى تشكل السيول في المناطق المنخفضة والاودية، ويحتمل ان تشتمل اجزاء محدودة من المناطق الشرقية على هطول خفيف الى متوسط.

ويتوقع في ساعات الليل أن يضعف تساقط الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم السبت، وتكون الاجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تشكل الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية والبادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 17 – 10 درجات مئوية والمناطق الشمالية 18 – 10 والمناطق الجنوبية 17 – 5 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.