لله يا مؤلفين.. عمرو دياب يتسول سيناريو لمسلسل رمضاني تقدمه دينا الشربيني

اتصل الفنان المصري عمرو دياب بعدد من كبار مؤلفي الدراما التليفزيونية في مصر، بحثاً عن سيناريو تُقدمه دينا الشربيني في رمضان 2019، بعد تعاقدها مع شبكة MBC على بطولة مسلسل، دون سيناريو جاهز.

وقالت مصادر فنية، أن دياب هاتف مؤلف مسلسل “الصعود إلي الهاوية”، حميد المدني، لبحث إمكانية إسناد البطولة للشربيني في مسلسله الجديد، الذي تعذر تنفيذه في رمضان الماضي، بسبب ضيق الوقت، وكان مقرراً أن تقدمه زينة وآسر ياسين.

وأبلغ المؤلف دياب بتحفظ الرقابة علي أجزاء من السيناريو، لأن أحداثه تتعلق بعالم الجاسوسية.

واتصل دياب بالسيناريست تامر حبيب، ولكن الأخير أكد انشغاله بكتابة حلقات مسلسل “جميلة وابن السلطان” لهند صبري، الذي بات مهدداً بعدم العرض في رمضان المقبل.

وما زال دياب يتصل، فيما يشبه الشحادة، بالمؤلفين بحثاً عن سيناريو جيد.

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني كان مسلسل “مليكة”، الذي عُرض في رمضان الماضي.