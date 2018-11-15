لا هوادة.. القبض على 23 مروجاً وحائزاً للمواد المخدرة خلال يومين

ألقت كوادر مكافحة المخدرات القبض على 23 مروجا وحائزا للمواد المخدرة عبر مختلف أقسامها المنتشرة في جميع محافظات ومناطق المملكة، وضبطوا ما بحوزتهم من مواد مخدرة خلال اليومين الماضيين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي أن من أبرز تلك القضايا حملة على مروجي المواد المخدرة في محافظة المفرق،أفضت الى القبض على سبعة أشخاص، ضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة فيما ضبط بحوزة احدهم 20 ألف حبة مخدرة وكمية من مادة ( الكرستال ) المخدرة .

كما نفذت حملة أمنية جنوب العاصمة في منطقة البيادر أفضت الى إلقاء القبض على خمسة أشخاص، ضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة ، فيما دوهم منزل احد مروجي المواد المخدرة جنوب العاصمة / ناعور وألقي القبض عليه وضبط بحوزته كفين من مادة الحشيش المخدر و 200 حبة مخدرة.

كما تم التعامل في منطقة الزهور جنوب العاصمة مع قضيتين منفصلتين لمروجي المواد المخدرة ، القي القبض خلالهما على مروجين للمواد المخدرة عثر بحوزة الأول على كف من مادة الحشيش المخدر فيما ضبط بحوزة الآخر نصف كف من ذات المادة وكمية من الحبوب المخدرة .

وفي محافظة الزرقاء ، وبعد جمع المعلومات حول عدد من مروجي المواد المخدرة ، وضع كمين لشخصين منهم ، وجرى القبض عليهما بعد محاولتهما الفرار وضبط بحوزتهما كمية من بودرة الحشيش الصناعي وتبين أنهما مطلوبان بعدد من الطلبات الأمنية .

كما القي القبض في لواء الرصيفة على مروج بحوزته 12 كيسا من مادة الحشيش الصناعي ( الجوكر ) وكمية من الحبوب المخدرة . وفي محافظة البلقاء / عين الباشا نفذت مداهمة لمنزل احد المروجين وجرى ضبطه وبتفيش المنزل عثر داخله على نصف كف من مادة الحشيش المخدر ومجموعة مقطعة ومجهزة للبيع من ذات المادة وكمية من الحبوب المخدرة، والقي القبض في لواء الرمثا على احد المشتبه بهم في قضايا ترويج المواد المخدرة وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة.

ونفذت في مدينة العقبة حملة على عدد من الأشخاص المشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة والقي القبض على ثلاثة منهم وبحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد .

وبدأ التحقيق مع جميع المقبوض عليهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.