اعلنت انها لن تبقى صامتة.. تركيا تشن هجمة لاذعة على السعودية والامارات جراء عدوانهما الظالم على اليمن
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جرينتش+2 06:32
رغم رائحته الكريهة.. الثوم ضرورة غذائية لانه يعالج السرطان والانفلونزا

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