رغم رائحته الكريهة.. الثوم ضرورة غذائية لانه يعالج السرطان والانفلونزا

كشفت دراسة طبية حديثة، ان الثوم يمكن ان يتم استخدامه كعلاج تقليدي للعديد من الأمراض، ومن اهمها الانفلونزا والسرطان.

وذكرت الدراسة، أن “القيمة العلاجية للثوم تكمن في مادة الكبريت المعروفة باسم “الأليسين”، التي تتكون حين يتم تقطيع الثوم أو هرسه أو مضغه، وهي مادة مسؤولة عن إفراز رائحة الثوم، علاوة على ان الثوم يحتوي على مواد لخفض الدهون، ومنع ارتفاع ضغط الدم، ومقاومة أمراض السرطان، كما يعمل كمضاد للأكسدة ومقاوم للميكروبات”.

واضافت الدراسة، ان ” العديد من الدراسات قد أظهر أن الثوم يحارب نزلات البرد والإنفلونزا، ويقوي من جهاز المناعة، وينصح الأطباء بإضافة الثوم إلى الطعام بانتظام كونه يحمي من أنواع مختلفة من السرطان، منها سرطان القولون والمعدة”.