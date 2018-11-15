حفيدة صدام حسين.. ابنة رغد وحسين كامل تصدر كتاب ذكرياتها

شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب، عرض كتاب بعنوان “حفيدة صدام”، للكاتبة حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل “صدام حسين”.

وتتحدث “حرير” في الكتاب عن ذكرياتها في بيت جدها، وتناولت في فصول الكتاب كثيرا من أسرار البيت، ونساء العائلة والأخوات.

وتطرقت حفيدة الرئيس العراقي الراحل، في أحد فصول الكتاب إلى انشقاق “حسين كامل” وهروبه إلى الأردن، إضافة إلى الإدارات الأمريكية المختلفة والمؤامرات على العراق.

كما أشارت في كتابها إلى بداية الغزو الأمريكي واستهداف العائلة، وروت رحلة الهروب إلى سوريا ومغامرات البقاء على قيد الحياة.

واختتمت “حرير” الكتاب في فصله الأخير بالحديث عن إعدام الجد “صدام” وانتهاء عصر العراق الحديث.

وكانت رغد صدام حسين قد نشرت عبر “فيسبوك” تدوينة عبّرت فيها عن فرحها بالكتاب الجديد لابنتها.