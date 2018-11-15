الملك يستقبل الرئيس العراقي اليوم في أول زيارة له للأردن

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، الرئيس العراقي برهم صالح، الذي وصل إلى عمان في زيارة عمل.

وجرت لصالح لدى وصوله مطار ماركا العسكري، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطني العراقي والملكي الأردني.

واستعرض الملك والرئيس الضيف حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى للرئيس العراقي إلى عمّان، بدعوة رسمية من الملك، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية العراقية.

السفيرة العراقية في عمّان، صفية سهيل، قالت لموقع قناة المملكة الإلكتروني “إن زيارة الرئيس العراقي تأتي بعد زيارتين للكويت والإمارات العربية المتحدة”.

ومن المقرر أن يبحث الزعيمان “سبل توطيد التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات في المنطقة”.

ويرافق صالح في زيارته للأردن عدد من الوزراء والمستشارين.

وانتخب البرلمان العراقي صالح رئيساً للعراق في الأول من أكتوبر/تشرين اول 2018.

ويرافق الرئيس العراقي، خلال الزيارة، وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.