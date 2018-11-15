الشيخ طحنون بن زايد، مسؤول الامن الوطني الإماراتي يزور دمشق حاملاً رسالة ودية للقيادة السورية

كشفت صحيفة روسية، النقاب عن مباحثات إماراتية سورية؛ لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة السفير الإماراتي إلى دمشق.

وقالت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا”، إن أبوظبي تجري هذه المباحثات بمعرفة السلطات السعودية.

وهناك دبلوماسي إماراتي، لم تسمه الصحيفة، مقيم في دمشق بصفة دائمة، بالإضافة إلى موفدين إماراتيين يزورون العاصمة السورية بانتظام.

ونقلت الصحيفة عن السفير الروسي ألكسندر أكسينيونوك، تأكيده على وجود المباحثات المتعلقة باستئناف عمل السفارة الإماراتية في سوريا.

وأشار “أكسينيونوك”، إلى أن لقاء وزيري الخارجية السوري والبحريني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جاء أيضا في إطار التحضير لإعادة العلاقات السورية السعودية إلى طبيعتها.

واعتبر السفير الروسي في دمشق، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وبلدان عربية إقرار بشرعية نظام الرئيس بشار الأسد.

ويعتقد، وفق تقارير صحفية، أن مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، زار دمشق سرا في الأيام القليلة الماضية، حاملا رسالة من القيادة الإماراتية بشأن مسألة إعادة فتح سفارة أبوظبي مجددا.

وغادرت البعثة الدبلوماسية الإماراتية سوريا في فبراير/شباط 2012، حينما قرر مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطع العلاقات مع سوريا.