الامانة العامة للاحزاب العربية تبارك انتصار المقاومة الباسلة في غزة

باركت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية انتصار المقاومة في غزة، وذلك في بيان اصدرته امس، وحمل توقيع الامين العام الاخ قاسم صالح.

وجاء في هذا البيان ما يلي..

لقد أثبت الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة مرة جديدة جدارتهم وقدرتهم رغم الحصار والتآمر ومحدودية الإمكانيات على مواجهة ترسانة الحرب الصهيونية البرية والجوية والبحرية وإلحاق الخسائر الجسيمة في صفوف جيشها وتدمير آلياتها واستهداف المدن والمستوطنات بوابل من الصواريخ وقتل وجرح عشرات الجنود والمستوطنين الصهاينة، ما أدى إلى إلحاق الهزيمة بالعدو ومنعه من تحقيق أهدافه ورسم معادلة توازن الرعب مع الكيان الغاصب ما اضطره إلى المطالبة بوقف إطلاق النار والرضوخ لشروط المقاومة، كما أدى إلى استقالة وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان في اعتراف واضح بالهزيمة، وأكد أن “إسرائيل” هي أوهن من بيت العنكبوت.

إن هذا الفشل الذريع للعدو ما كان ليحصل لولا الوحدة الميدانية التي جمعت فصائل المقاومة في غرفة عمليات مشتركة وإرادة القتال والمواجهة لدى المجاهدين ولدى الشعب الفلسطيني واستعدادهم لتقديم أغلى التضحيات للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم وعن كرامتهم وعزتهم، لقد حقق المقاومون الأبطال نصراً مؤزراً أضيف إلى سلسلة الانتصارات التي حققتها قوى المقاومة في لبنان وفلسطين وسورية.

إن الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تتقدم بأخلص التهاني إلى أبطال المقاومة الفلسطينية الذين مرغوا أنف الصهاينة في التراب ودحروهم وهزموهم شر هزيمة رغم تواطئ بعض الأنظمة العربية وسعيها إلى التطبيع مع هذا العدو استجابة لإرادة الولايات المتحدة الأميركية.

كما جاء في ختام البيان: تحية إلى أرواح الشهداء البواسل وإلى الجرحى الأبطال الذين روت دماؤهم تراب فلسطين فحققوا هذا النصر المبين الذي سيشكل مع مسيرات العودة المباركة البداية الحقيقية لدفن صفقة القرن إلى غير رجعة.