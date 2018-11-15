اقالة مسؤول أمني فلسطيني جراء خدماته الذليلة لجنود إلاحتلال

قرر مدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء حازم عطالله، إقالة مدير شرطة محافظة الخليل من منصبه وإحالته للتحقيق، بعد ظهوره في صور وهو يساعد جنودًا إسرائيليين في تبديل إطار مركبتهم العسكرية في الخليل.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي زريقات، إن “مدير الشرطة أصدر قرارًا يقضي بإيقاف العقيد أحمد أبو الرُب، مدير شرطة محافظة الخليل عن العمل، وإحالته إلى لجنة التحقيق، وتكليف نائب مدير شرطة الخليل بتسيير أمور المحافظة”.

وظهر العقيد أبو الرُب في صور تداولها نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتبديل إطار جيب عسكري إسرائيلي، بعد تعطله في محافظة الخليل.

ولاقت هذه الصور ردود فعل غاضبة من المواطنين الفلسطينيين، الذين طالبوا بـ”إيقاع أقصى عقوبة على مدير شرطة الخليل، بسبب قيامه بسلوك ذليل وخارج عن الأعراف الوطنية الفلسطينية، بعد مشاركته جنود الاحتلال في إصلاح الجيب العسكري الخاص بهم”.