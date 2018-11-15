اعلنت انها لن تبقى صامتة.. تركيا تشن هجمة لاذعة على السعودية والامارات جراء عدوانهما الظالم على اليمن

وجهت تركيا أول انتقاد لاذع للسعودية والإمارات على حربهما في اليمن، وأعلنت أنها لن تبقى صامتة حيال موت الناس من الجوع والمرض هناك، جرّاء الحصار الذي تفرضه الدولتان على هذا البلد.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في كلمة له امس الأربعاء أمام البرلمان التركي تعليقا على الوضع في اليمن: “لا نرى أن سياسات المملكة العربية السعودية والإمارات لمحاصرة الجميع في اليمن صحيحة”.

وأضاف تشاووش أوغلو:” فالكثير من الناس هناك يموتون من الجوع والأمراض، ونحن لن نبقى صامتين حيال ذلك”.

واستدرك بالقول: “ندعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، ونحن من أكثر الداعمين للوساطة العمانية، ولدينا لقاءات مع إيران في هذا الصدد”.

وأشار إلى أن بلاده قدمت الكثير من الدعم من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن، وهي تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وتابع “أرسلنا مشفيين ميدانيين إلى اليمن.. مع الأسف هناك صعوبات كثيرة في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، يتعين علينا مواصلة إرسال مئات الأطنان من المساعدات الغذائية والأدوية إلى اليمن”.

ويعاني اليمن، منذ قرابة 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014، من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.