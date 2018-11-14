من الذي يدفع “مونيكا” اياها لفتح جراح هيلاري منافسة ترامب ؟

نشرت مونيكا لوينسكي الحسناء التي اشتهرت بعد “علاقة جنسية عابرة” مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مقالا، أعربت فيه عن استعدادها “مرة أخرى” للمثول أمام هيلاري كلينتون.

ولفتت لوينسكي التي تبلغ الآن من العمر 45 عاما، إلى أن أول تصريح علني لها عقب “الواقعة” كان اعتذارا لتشيلسي، ابنة كلينتون، ولهيلاري.. مضيفة “لو أني رأيت هيلاري كلينتون شخصيا اليوم، فأنا أعلم أنني كنت سأجمع قواي وأخبرها بإخلاص مرة أخرى كم أنا آسفة!”.

وأعربت عشيقة كلينتون السابقة عن اعتقادها بأن الرئيس السابق يجب أن يكون مستعدا للاعتذار، مضيفة أن بيل كلينتون غير ملزم بذلك، لكن سيكون في حال أفضل إن فعل، وسيتغير كذلك المجتمع برمته نحو الأفضل.

وكُشف في يونيو/ حزيران الماضي أن بيل كلينتون لم يعتذر شخصيا للوينسكي بعد الفضيحة الجنسية التي جمعتهما، وهو لا يرى ضرورة في ذلك.

لوينسكي بدورها أعلنت في فبراير/ شباط الماضي أن هاشتاغ “#MeToo” المستخدم من قبل المتضررين من التحرش الجنسي في شبكات التواصل الاجتماعي، دفعها إلى النظر بطريقة أخرى للرئيس الأمريكي الأسبق.

وكشفت لوينسكي عن موقف جديد مما حدث بينها وكلينتون يقول إنه على الرغم من أن “العلاقة الحميمة” كانت بالتراضي، لكنها لم تخل من استغلال للسلطة!

بيل كلنتون كان قد أنكر في البداية أن يكون على علاقة جنسية بمونيكا لوينسكي التي كانت تعمل متدربة في البيت الأبيض، لكنه اعترف لاحقا بارتباطه بعلاقة “حميمة” معها، ما تسبب في اتهامه بحنث اليمين، وبدأت في حقه إجراءات لعزله، إلا أنه عُد بنتيجة التصويت في الكونغرس، غير مذنب.