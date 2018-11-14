منتهى الافلاس.. إسرائيل تستعين بحديث قديم لعادل امام يتهجم فيه على قادة المقاومة بغزة (فيديو)

استعانت إسرائيل من جديد بتصريحات سابقة للممثل المصري، عادل إمام، في حربها الإعلامية ضد الفلسطينيين.

فقد نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على “فيسبوك”، تصريحات عادل إمام في برنامج “واحد من الناس” على فضائية “الحياة” المصرية، التي يهاجم فيها المقاومة الفلسطينية، على خلفية إطلاقها الصواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، ما أسفر عن خسائر مادية، وحالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين من سكان المناطق الجنوبية المتاخمة للقطاع.

وهاجم عادل إمام في تصريحاته السابقة، الفصائل الفلسطينية لإطلاقها الصواريخ من غزة، قائلا: “لن يستطيع أحد أن يفعل شئ لإسرائيل، فهي منظمة جدا، وناس عارفة تعمل إيه بالضبط، وإذا قالت سأقوم بشيء تقوم به”.

وتابع: “أنا غاضب جدا من الذي يحدث في غزة، كيف لي أن أحارب شخصا وأنا أعرف قوته وأضربه بالصواريخ، الثاني لن يرسل لك ورد، ولكن سيرسل لك صواريخ ويضربك، فهو يملك استراتيجية أمنية ليس لها حدود”.

وسبق لصفحة “إسرائيل بالعربي” أن استعانت بتصريحات لعادل إمام في حربها الإعلامية ضد فلسطين.



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