بوتين يحذر نتنياهو من مجرد التفكير في مهاجمة سوريا ويحمّله مسؤولية التصعيد على حدود غزة
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جرينتش+2 03:11
محكمة أمن الدولة تحكم بالسجن ١٠ سنوات على ٧ اشخاص شكلوا عصابة اشرار لسلب الاموال بالمفرق

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