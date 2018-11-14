عبد الحكيم.. نجل الزعيم جمال عبد الناصر يشيد بمسرحية «خيبتنا» لمحمد صبحي

شاهد المهندس عبد الحكيم، نجل الزعيم جمال عبد الناصر مسرحية “خيبتنا” للفنان محمد صبحى، وأشاد بالعمل، وبالمجهود الكبير الذى يبذله كل فريق العمل، وبالفكرة التى يطرحها العمل المسرحى، مؤكدا أهمية المسرح الجاد البعيد عن الابتذال.

حضر نجل الرئيس الراحل مصطحباً معه زوجته، وقد استقبله الفنان محمد صبحى فى مكتبه الخاص، عقب عرض المسرحية التى تُعرض مساء أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع بمسرح مدينة سنبل بالطريق الصحراوى.

مسرحية “خيبتنا” هى أحدث مسرحية يقدمها النجم محمد صبحى ضمن مشروعه “المسرح للجميع”، من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى، وبطولة سماح السعيد، بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية “غزل البنات”، ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية “خيبتنا” تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور “يائس” العالم الخبير فى علم الجينات.