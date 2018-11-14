جورج وسوف يُنصف طفلاً موهوباً خذله التصويت في برنامج “ذا فويس كيدز”

في موقف إنساني لا يوصف، أوفى النجم جورج وسوف بوعده مع الطفل خالد الفايد مشترك برنامج “ذا فويس كيدز” ، حيث استقبله بحفاوة كبيرة في حفله في القاهرة.

جورج وسوف قطع غناءه على المسرح وأدخل خالد الفايد متسابق “ذا فويس كيدز”، ليحييه بحفاوة كبيرة على المسرح، مشدداً على أنه يملك صوتاً رائعاً حقاً قائلاً: “مستقبله كبير لإن صوته بيأخد العقل، خلو بالكم منه وهذه وصيتي بعد رحيلي”.

وكان خالد الفايد حاز على دعم كبير خلال مشاركته في برنامج “ذا فويس كيدز”، حيث كان يتمتع بصوت رائع إلا أنه لم يتمكن من الاستمرار في المراحل النهائية من البرنامج، ليخرج منه وسط حزن كبير من مشجعيه.

وأعلن خالد الفايد حبه لسلطان الطرب في برنامج “ذا فويس كيدز” عندما غنى له أغنية “سهرت الليل”، في مرحلة تجارب الأداء، لينال موافقة أعضاء لجنة التحكيم إلا أنه اختار الانضمام إلى فريق الفنان تامر حسني في النهاية.

وقبل ظهور خالد الفايد مع جورج وسوف على المسرح في حفل ساقية الصاوي، أعلن لمتابعيه على الفيس بوك أن النجم الكبير أوفى بوعده واستقبله في الفندق.

الجدير بالذكر أن جورج وسوف أحيا حفلاً ناجحاً في القاهرة، وأطرب الجمهور بأجمل أغانيه منها “كلام الناس” و”يا قمر” و”طبيب جراح” و”حد ينسى قلبه” و”أنا آسف”، وغيرها من الأغنيات.