ترامب يُعيّر ماكرون.. لولا امريكا لكان الفرنسيون يتحدثون الآن باللغة الألمانية

فبعد أن قضى ترامب عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة الفرنسية، للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لنهاية الحرب العالمية الأولى، نشر امس الثلاثاء، عدة تغريدات انتقد فيها ماكرون.

وقال ترامب في أولى تغريداته: “يقترح إيمانويل ماكرون إنشاء جيش لحماية أوروبا من الولايات المتحدة والصين وروسيا”. وأضاف: “لكنه كان (ضد ألمانيا) في الحربين العالميتين الأولى والثانية، فكيف يتماشى الأمر بهذا الشكل بالنسبة لفرنسا؟”.

وكان ماكرون قد اقترح “إنشاء جيش أوروبي حقيقي”، الأسبوع الماضي، لتمكين الاتحاد الأوروبي من الدفاع عن نفسه من تهديدات تتراوح من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

كما أضاف ترامب في تغريدته: “كانوا (الفرنسيون) قد بدأوا تعلم اللغة الألمانية في باريس قبل وصول الولايات المتحدة”.

واختتم تغريدته بالسؤال: “ستدفعون لناتو أم لا؟”.

إثر ذلك، تحول ترامب للحديث عن تجارة النبيذ في فرنسا وبلاده في تغريدة أخرى، قال فيها: “في التجارة، تصنع فرنسا نبيذا ممتازا، لكن الولايات المتحدة تفعل ذلك أيضا”.

وأضاف: “المشكلة أن فرنسا تجعل الأمر صعبا أمام الولايات المتحدة لبيع نبيذها داخل فرنسا، وتفرض رسوما جمركية عالية، فيما تقدم أمريكا التسهيلات أمام النبيذ الفرنسي، وتفرض رسوما منخفضة”.

واعتبر الرئيس الأمريكي ذلك أمرا “غير عادل”، قائلا إنه “يجب أن يتغير”.

كما أتبع ذلك بتغريدة أخر تقول: “المشكلة أن ماكرون يعاني من نسبة قبول (شعبية) منخفضة في فرنسا، وهي 26 في المئة، كما أن نسبة البطالة حوالي 10 في المئة”.

وأضاف: “بالمناسبة، لا توجد دولة وطنية أكثر من فرنسا، شعب فخور جدا، ويحق له أن يكون كذلك”.

كما نشر تغريدة أخرى تضمنت عبارة واحدة: “لنجعل فرنسا عظيمة مرة أخرى..” في استعارة من الشعار الذي اتخذه خلال حملته إلى الرئاسيات: “لنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى..”.