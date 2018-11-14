بوتين يحذر نتنياهو من مجرد التفكير في مهاجمة سوريا ويحمّله مسؤولية التصعيد على حدود غزة
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جرينتش+2 03:11
ترامب يُعيّر ماكرون.. لولا امريكا لكان الفرنسيون يتحدثون الآن باللغة الألمانية

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