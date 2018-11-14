بوتين يحذر نتنياهو من مجرد التفكير في مهاجمة سوريا ويحمّله مسؤولية التصعيد على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 150 هدفا في قطاع غزة.

وأقبل الجيش الإسرائيلي على مهاجمة أهداف في قطاع غزة بعد أن أطلِقت صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حسب مصادر إسرائيلية.

يذكر أنه دوت صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، جراء إطلاق صواريخ المقاومة من داخل القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه قد تم رصد إطلاق 17 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت “القبة الحديدية” عددا محدوداً منها.

وعلى خلفية الأحداث في قطاع غزة قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع زيارته إلى باريس والعودة إلى إسرائيل لمتابعة التطورات.

وأفادت وكالة أنباء “كورسور” الإسرائيلية بأن نتنياهو تلقى تحذيرا من موسكو حمّله فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية التصعيد على حدود غزة.

وقالت الوكالة إن بوتين حذر نتنياهو من مغبة التفكير في إمكانية توجيه ضربات عسكرية إلى سوريا و”حزب الله”.