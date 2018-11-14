بعد عداوة ٤٠ عاماً.. مصالحة تاريخية بين جعجع وفرنجية بمباركة الراعي

شهد لبنان مصالحة تاريخية بين اثنين من فرقاء الحرب الأهلية الدموية في البلاد، هما رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية.

وعقد اللقاء داخل مقر البطريركية المارونية في بكركي اليوم الأربعاء، وذلك بمباركة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

ونشر سمير جعجع في حسابه على موقع “تويتر” صورة للمصافحة بينه وبين فرنجية بحضور البطريرك، وأرفقها بالهاشتاغ #صفحة_جديدة.

من جهته، رحب رئيس الوزراء اللبناني المكلف باللقاء بين جعجع وفرنجية. وكتب في تغريدة على “تويتر” أن “المصالحة بين القوات اللبنانية وتيار المردة، صفحة بيضاء تطوي صفحات من الألم والعداء والقلق. نبارك لسليمان بك فرنجية وللدكتور سمير جعجع هذا الحدث الكبير الذي تكلل برعاية البطريرك الراعي”.

يذكر أن حزب “القوات اللبنانية” وتيار “المردة”، اللذين يمثلان المكون المسيحي الماروني في لبنان، كانا خصمين أثناء الحرب الأهلية الدموية في البلاد في 1975 – 1990.

ويتهم سمير جعجع بأنه قاد في عام 1978 الهجوم على منزل والد سليمان فرنجية، طوني فرنجية، والذي أسفر عن مقتله هو وعدد من أفراد عائلته وأنصاره.

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