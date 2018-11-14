بوتين يحذر نتنياهو من مجرد التفكير في مهاجمة سوريا ويحمّله مسؤولية التصعيد على حدود غزة
أهم العناوين
جرينتش+2 03:10
اوسمة وطنية.. واشنطن ترصد ملايين الدولارات ثمناً لمعلومات عن عدد من قيادات حماس وحزب الله

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني