القبض على 4 أشخاص في الزرقاء بحوزتهم عملات معدنية أثرية

ألقى أمن وقائي الزرقاء القبض على 4 أشخاص بحوزتهم عملات معدنية أثرية في قضيتين منفصلتين .

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إن العاملين في قسم أمن وقائي الزرقاء تمكنوا من خلال متابعة معلومات وردت إليهم من التعامل مع قضيتين لحيازة قطع معدنية أثرية في محافظة الزرقاء ، حيث ألقي القبض في القضية الأولى على شخصين داخل إحدى المركبات بعد جمع المعلومات حولهما والتأكد من حيازتهما لمجموعة من القطع المعدنية الأثرية وقيامهما بعرضها للبيع على عدد من الأشخاص ، حيث ضبط بحوزتهما بعد تفتيشهما على 96 قطعة معدنية أثرية .

وأضاف المصدر أنه وفي القضية الأخرى ألقي القبض على شخصين آخرين قد قاما بعرض مجموعة من القطع المعدنية الاثرية للبيع وضبط بحوزتهما على 29 قطعة معدنية أثرية . وأرسلت المضبوطات لدائرة الآثار العامة التي اكدت انها كلها ذات قيمة تاريخية، وجرى تحويل المقبوض عليهم للجهات القضائية المختصة.