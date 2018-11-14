الحكم بالسجن ١٥ عاماً على منفذ عملية سطو على فرع للبنك العربي

أصدرت محكمة امن الدولة حكما مشددا بقضية المتهم بالسطو على البنك للعربي – فرع المدينة الرياضية، بوضعه بالأشغال المؤقتة 15 سنة.

وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس محكمة امن القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف، وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري النقيب محمد الخوالدة.

وجرمت المحكمة المتهم البالغ من العمر ٢٨ سنة بجناية القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع والإخلال بالنظام العام وتعريض الموارد البشرية للخطر.

المتهم الذي كان لديه رغبة بالحصول على المال بطريقه غير مشروعة كان خلال شهر شباط الماضي بحسب لائحة الاتهام، وتنفيذا لهذه الغاية قد توجه المتهم الى البنك العربي فرع المدينة الرياضية، وقام بمعاينة المبنى وخطط لعملية الدخول والخروج لإحداث السرقة على ذلك البنك.

وتضيف اللائحة ” قيام المتهم بتجهيز مسدس صوت من اجل استخدامه في عملية السرقة، وبتاريخ ٨/٢/٢٠١٨ وبعد ان ترجل المتهم من مركبته الخاصة فقد توجه الى البنك، وقام بارتداء قفازات وقناع على وجهه وكان يحمل حقيبه ،وقام بالدخول الى البنك ،ولحظة دخوله قام بإشهار المسدس واطلاق عيار ناري منه وقام بتهديد موظفي البنك مما اثار الرعب والخوف بين المتواجدين في البنك وتعريض حياتهم للخطر وتهديد امن المجتمع .

وتشير اللائحة الى سرقة مبلغ ٤٤٩٦٨ الف دينار وعشرون فلساً، ومبلغ ٢٤٩٧٥ الف دولار وعشر جنيهات استرليني، وبعدها لاذ المتهم بالفرار، وتمت متابعته وجرى القاء القبض عليه وضبط ما بحوزته على المبالغ حيث اعترف خلال التحقيق معه بجريمته.