الأمن ينفي وفاة ضابط تعرض لاطلاق النار في إربد امس

نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول وفاة أحد ضباط الأمن العام والذي كان قد أصيب وأحد زملائه خلال تأدية واجبات إدارة مكافحة المخدرات في محافظة إربد يوم أمس.

وأكد الناطق الإعلامي إن المصابين ما يزالان قيد العلاج في المدينة الطبية، داعيا إلى تحري الدقة في نقل وتداول المعلومات واللجوء للمصادر الرسمية.

وكان رجلا أمن من مكافحة المخدرات أصيبا مساء امس الثلاثاء، برصاص أطلقه عليهما أحد المطلوبين أثناء محاولة القبض عليه في إربد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، أنه وأثناء محاولة إلقاء القبض على أحد المطلوبين بادر باطلاق النار باتجاه القوة الأمنية وتم إصابة اثنين منهما.