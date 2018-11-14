هذه شيم جبل العرب.. مخطوفو محافظة السويداء المحررون يرفعون الأسد على الأكتاف (فيديو)

رفع سكان محافظة السويداء المحررون من أسر “داعش” الإرهابي، الرئيس السوري بشار الأسد على الأكتاف، وذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي.

ونشرت جريدة “الوطن” فيديو يرفع فيه عدة رجال الرئيس الأسد على أكتافهم، على خلفية زغردة النساء.

وبدأ المجتمعون بترديد الهتافات المؤيدة للأسد وسوريا.

وفي فيديو آخر يقدم أحد الحاضرين فنجانا من القهوة العربية للرئيس. وقام الرجل بتحطيم الفنجان بعد أن شرب منه الأسد، وفقا للتقاليد. وقد تم نشر الفيديو الثاني على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية.

وكان الجيش السوري، بمساعدة الضباط الروس من مركز المصالحة الروسي في سوريا، قد نجح، يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر، في تحرير 19 مختطفا من أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا محتجزين منذ تموز/يوليو.

وكان الرئيس الأسد قد استقبل، امس الثلاثاء، مخطوفي محافظة السويداء مع عائلاتهم، المحررين من قبل أبطال الجيش العربي السوري.

وأكد الأسد في لقائه مع المخطوفين المحررين، أن صمودهم كان محل افتخار لكل السوريين، ومواقفهم، رغم التهديد الذي كانوا يعيشونه، تدل على أن الكرامة والصمود هي أهم سمات الشعب السوري، الذي قاتل طيلة السنوات الماضية لحماية بلده وكرامته وعرضه، وفقا للحساب الرسمي للرئاسة السورية على “تويتر”.

وشكر أهالي المخطوفين المحررين الرئيس الأسد، على اهتمامه وحرصه، من اللحظة الأولى لاختطاف ذويهم، وعلى بذله كل الجهود لتحريرهم من أيدي الإرهابيين، ومتابعته لأدق التفاصيل ووقوفه إلى جانب عائلاتهم طيلة فترة الخطف، إلى أن تم تحريرهم.

​وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” قد أفادت بأنه “بعملية بطولية ودقيقة قامت مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري في منطقة حميمة شمال شرقي تدمر بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم “داعش” الإرهابيالذي اختطف نساء وأطفالا من محافظة السويداء قبل أشهر، وبعد معركة طاحنة استطاع أبطالنا تحرير جميع المختطفات الـ 19 وقتل الإرهابيين المختطِفين”.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي قد شن بتاريخ 25 يوليو/ تموز الماضي، هجوما واسعا على مدينة السويداء وعلى القرى الشرقية للمحافظة، وقتل أكثر من 230 مدنيا وأصاب نحو 170 آخرين، كما تمكن من اختطاف عشرات الفتيات والنساء والأطفال، واقتادهم إلى عمق البادية الشرقية للسويداء.