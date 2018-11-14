“أمن الدولة” تصدر احكاماً مشددة بقضايا ترويج لتنظيم داعش الإرهابي

أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء أحكاما مشددة بحق ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا تتعلق بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن القرار خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، وعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري النقيب محمد الخوالدة.

وحكمت المحكمة في القضية الأولى على احد المتهمين الثلاثة بالوضع بالأشغال المؤقتة سنتين لقيامه بكتابة أوراق تتضمن تأييده لتنظيم داعش الإرهابي وتوزيعها على ضباط احد المراكز الأمنية خلال وجوده كنزيل موقوف في احد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي الثانية قضت المحكمة بالسجن لمتهم بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي والمحكوم عليه سابقا بنفس التهمة بالأشغال المؤقتة 4 سنوات، كونه اقدم خلال توقيفه على رسم كتابات تتعلق بالتنظيم الإرهابي داعش وتعليقها على جدار الزنزانة، وفي الثالثة حكمت المحكمة بالأشغال المؤقتة 3 سنوات على متهم بالترويج لعصابة داعش الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.