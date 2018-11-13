مركز المصالحة الروسي يعلن تزايد اعداد السوريين العائدين من الاردن ولبنان

أكدت روسيا أمس أن ثلث المهجرين السوريين الذين عادوا من الأردن ولبنان كانوا مرضى، وأخضعوا للعلاج فور عبورهم الحدود السورية.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم بريف اللاذقية اللواء يفغيني خارتشينكو: «تم تقديم المساعدة الطبية لثلاثين بالمئة من إجمالي السوريين العائدين إلى وطنهم، عند نقاط التفتيش الحدودية والممرات الإنسانية المفتوحة أمام اللاجئين».

وأشار خارتشينكو إلى أن عملية عودة اللاجئين من لبنان والأردن تسير وفق وتيرة ثابتة، وأن من بين أهم أسباب الزيادة في عدد السوريين العائدين بعد الحرب، فتح معبر نصيب بشكل كامل، كاشفاً عن اتفاق تم التوصل إليه مع السلطات اللبنانية ينص على «عودة 200 ألف لاجئ سوري قبل نهاية العام».