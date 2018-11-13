محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً بالسجن لمدد متفاوتة بحق عناصر خلية الكرك الإرهابية

حكمت محكمة أمن الدولة صباح اليوم الثلاثاء بالأشغال المؤبدة على متهمين إثنين في قضية خلية الكرك الإرهابية.

وأصدرت المحكمة قراراً بحق المتهمين حمزة نايل المجالي وخالد دخيل الله المجالي بالإعدام شنقاً حتى الموت، قبل أن تخفضه إلى الأشغال المؤبدة والتي تصل إلى الحبس مدة 25 عاماً.

كما أصدرت المحكمة حُكماً بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً مع الرسوم على كل من المتهمين : محمود المصاروة، عيسى المصاروة، ووليد يوسف تركي القراونة (الفار من وجه العدالة) بتهم التدخل بالقيام باعمال ارهابية باستخدام السلاح افضت الى موت انسان.

كما قررت المحكمة حبس 5 متهمين لمدة 3 سنوات مع الرسوم وهم : قاسم الحجايا، عماد الضمور، عمر المجالي، حمزة ذعار المجالي، مصعب الكاتب.

وقررت المحكمة إصدار حكم البراءة بحق المتهم سليمان منصور لعدم كفاية الادلة.

وقد تلخصت التهم في المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية وتقديم اموال بقصد استخدمها باعمال ارهابية مع علمهم بذلك، وبيع ذخائر بقصد استخدامها بوجه غير مشروع وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها بوجه غير مشروع مكرر ٣ مرات لبعض المتهمين.

وكذلك حيازة اسلحة لاستخدامها بقصد غير مشروع وحيازة سلاح دون رخصة قانونية وبيع اسلحة بقصد استخدامها بوجه غير مشروع والترويج لأفكار جماعة ارهابية وجمع وتقديم اموال بقصد استخدامها لتمويل ارهابيين ومحاولة الالتحاق بجماعات وتنظيمات ارهابية .

وايضاً تهم تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدمها بوجه غير مشروع، وحيازة مواد مفرقعة لاستخدمها باعمال ارهابية، وحيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدمها بوجه غير مشروع.